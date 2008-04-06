Матч завершен
Мурсия
Мурсия
1:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
6 апр. 2008, 18:00 МСК
6.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы