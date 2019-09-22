Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Парехо 21
1:1
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
22 сент. 2019, 17:00 МСК
22.09.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
21'
21'
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
19
Родриго
Родриго
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
3
Коста
Хауме Коста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
11
Черышев
Денис Черышев
20
Торрес
Ферран Торрес
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
21
Перес
Рубен Перес
90
8
Ресио
Ресио
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
90
Запасные
12
Авазим
Чибози Авазим
17
Эрасо
Хави Эрасо
6
Меса
Роке Меса
24
Родригес
Кевин Родригес
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц