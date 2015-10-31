Матч завершен
Труа
Труа
0:1
Матч завершен
Лион
Лион
Бове 78
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
31 окт. 2015, 22:00 МСК
31.10.2015, 22:00 МСК
суббота
Стефан Жошем
Стефан Жошем
Главный Судья
Составы
Труа
мин
4
Аяссе
Томас Аяссе
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
25
Пи
Жесси Пи
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
23
35
Дабо
Мухамаду Дабо
90
16
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
64
23
Камю
Фабьен Камю
79
8
Дарбио
Стефан Дарбио
90
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
2
Марсьяль
Жоан Марсьяль
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
7
Кур
Йоанн Кур
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
13
Переа
Брайан Переа
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
60
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
14
Дардер
Серхи Дардер
67
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
82
9
Бове
Клаудио Бове
78'
78'
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
20
Рафаэл
Рафаэл
4
Коне
Бакари Коне
3
Бедимо
Анри Бедимо
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
11
Геззаль
Рашид Геззаль
27
Корне
Максвел Корне