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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Труа
Труа
0:1
Матч завершен
Лион
Лион
Бове 78
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
31 окт. 2015, 22:00 МСК
31.10.2015, 22:00 МСК
суббота
Стефан Жошем
Стефан Жошем
Главный Судья
Составы
Труа
мин
4
Аяссе
Томас Аяссе
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
25
Пи
Жесси Пи
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
23
35
Дабо
Мухамаду Дабо
90
16
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
64
23
Камю
Фабьен Камю
79
8
Дарбио
Стефан Дарбио
90
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
2
Марсьяль
Жоан Марсьяль
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
7
Кур
Йоанн Кур
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
13
Переа
Брайан Переа
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
60
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
14
Дардер
Серхи Дардер
67
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
82
9
Бове
Клаудио Бове
78'
78'
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
20
Рафаэл
Рафаэл
4
Коне
Бакари Коне
3
Бедимо
Анри Бедимо
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
11
Геззаль
Рашид Геззаль
27
Корне
Максвел Корне