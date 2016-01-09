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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Ляказетт 18
Геззаль 72
Ферри 81
Бове 90
4:1
Матч завершен
Труа
Труа
Камю 67
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
9 янв. 2016, 19:00 МСК
9.01.2016, 19:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
7
Гренье
Клеман Гренье
84
21
Гоналон
Максим Гоналон
71
11
Геззаль
Рашид Геззаль
72'
72'
90
14
Дардер
Серхи Дардер
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
18'
18'
68
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
4
Коне
Бакари Коне
3
Бедимо
Анри Бедимо
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
12
Ферри
Джордан Ферри
81'
9
Бове
Клаудио Бове
90'
26
Калулу
Альдо Калулу
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Санер
Матье Санер
90
35
Дабо
Мухамаду Дабо
90
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
45
23
Камю
Фабьен Камю
67'
67'
90
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
76
33
Конфа
Алуа Конфа
90
21
Кабо
Джимми Кабо
55
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
3
Мавинга
Крис Мавинга
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
19
Азамум
Карим Азамум
7
Кур
Йоанн Кур
9
Гуйе
Бабакар Гуйе