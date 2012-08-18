Матч завершен
Лион
Лион
4:1
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
18 авг. 2012, 18:00 МСК
18.08.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы