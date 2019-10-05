Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
Полярус 32
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
5 окт. 2019, 11:00 МСК
5.10.2019, 11:00 МСК
суббота
Составы
Химки
мин
-
Полярус
Артем Полярус
32'
32'
90