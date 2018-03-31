Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Житнев 18
Житнев 74
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
31 марта 2018, 13:00 МСК
31.03.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы
Сибирь
мин
-
Беляев
Роман Беляев
90
-
Житнев
Максим Житнев
74'
18'
74'
18'
90