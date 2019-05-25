Сибирь

Новосибирск
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
2
Алексей Аравин А. Аравин 		Защ 35 10 0 0 9 0
91
Виктор Свежов В. Свежов 		Пол 30 9 2 0 6 1
7
Роман Беляев Р. Беляев 		Нап 34 9 2 0 8 0
8
Александр Макаренко А. Макаренко 		Защ 36 8 2 0 3 0
19
Владимир Азаров В. Азаров 		Пол 28 8 1 0 3 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Балтика
38 10 12 16 38:52 42
17
Факел
38 9 14 15 36:40 41
18
Сибирь
38 8 13 17 28:45 37
19
Тюмень
38 5 16 17 30:46 31
20
Зенит-2
38 7 7 24 33:57 28
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Результаты
25.05.2019 25 мая 2019 сб 13:00
Сибирь
0 : 0
Краснодар-2
25.05.2019 25 мая 2019 сб 13:00
38 тур
Сибирь
0
Краснодар-2
0
Россия. ФНЛ , 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Сибирь
1 : 0
Авангард
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
37 тур
Сибирь
1
Авангард
0
Россия. ФНЛ , 37 тур
11.05.2019 11 мая 2019 сб 17:00
Армавир
0 : 1
Сибирь
11.05.2019 11 мая 2019 сб 17:00
36 тур
Армавир
0
Сибирь
1
Россия. ФНЛ , 36 тур
04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
Сочи
04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
35 тур
Сибирь
0
Сочи
1
Россия. ФНЛ , 35 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
1 : 0
Сибирь
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 15:00
34 тур
Нижний Новгород
1
Сибирь
0
Россия. ФНЛ , 34 тур
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