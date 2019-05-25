Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
2Алексей Аравин А. Аравин
|Защ
|35
|10
|0
|0
|9
|0
|
91Виктор Свежов В. Свежов
|Пол
|30
|9
|2
|0
|6
|1
|
7Роман Беляев Р. Беляев
|Нап
|34
|9
|2
|0
|8
|0
|
8Александр Макаренко А. Макаренко
|Защ
|36
|8
|2
|0
|3
|0
|
19Владимир Азаров В. Азаров
|Пол
|28
|8
|1
|0
|3
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|10
|12
|16
|38:52
|42
|
17
|38
|9
|14
|15
|36:40
|41
|
18
|38
|8
|13
|17
|28:45
|37
|
19
|38
|5
|16
|17
|30:46
|31
|
20
|38
|7
|7
|24
|33:57
|28
Результаты