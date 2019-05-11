Армавир - Сибирь: 11 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
0:1

Армавир - Сибирь: 11 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
11 мая 2019, 17:00 МСК
11.05.2019, 17:00 МСК
суббота
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Составы

Армавир
мин
-
Таказов
Сослан Таказов
90
-
Гурфов
Азамат Гурфов
90
-
Мичуренков
Дмитрий Мичуренков
90
Сибирь
мин
-
Гладышев
Алексей Гладышев
90

События

Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Сослан Таказов
89'
Желтая карточка
Дмитрий Мичуренков
47'
Желтая карточка
Азамат Гурфов
26'
13'
Желтая карточка
Алексей Гладышев

Прошлые матчи

11.05.2019 11 мая 2019 сб 17:00
Армавир
0 : 1
Сибирь
11.05.2019 11 мая 2019 сб 17:00
Армавир
0
Сибирь
1
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 15:00
Сибирь
0 : 1
Армавир
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 15:00
Сибирь
0
Армавир
1
16.03.2016 16 марта 2016 ср 16:00
Сибирь
2 : 2
Армавир
16.03.2016 16 марта 2016 ср 16:00
Сибирь
2
Армавир
2
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
Армавир
2
Сибирь
0

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