Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Ромелу Лукаку
Николай Комличенко
Лука Модрич
Филипе Силва
Эрлинг Браут Холанд
Ферран Торрес
Лоренцо Инсинье
Мартин Шкртел
Винисиус Жуниор
Игорь Денисов
Россия
Нидерланды
Манчестер Сити
Истанбул Башакшехир
Милан
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
Сибирь VS Армавир
Поделиться:
Сибирь - Армавир: 24 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:1
Сибирь - Армавир: 24 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 18 тур
ФНЛ,
18 тур
Россия
24 окт. 2018, 15:00 МСК
24.10.2018, 15:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сибирь
мин
-
Азаров
Владимир Азаров
90
Армавир
мин
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Поляков
Олег Поляков
90
События
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Владимир Азаров
62'
53'
Вторая желтая
Никита Безлихотнов
49'
Желтая карточка
Никита Безлихотнов
24'
Желтая карточка
Олег Поляков
Прошлые матчи
11.05.2019
11 мая 2019
сб
17:00
Армавир
0 : 1
Сибирь
11.05.2019
11 мая 2019
сб
17:00
Армавир
0
Сибирь
1
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
15:00
Сибирь
0 : 1
Армавир
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
15:00
Сибирь
0
Армавир
1
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
Сибирь
2 : 2
Армавир
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
Сибирь
2
Армавир
2
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2
Сибирь
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13