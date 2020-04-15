«Армавир» снялся с ФНЛ

Здесь вы можете прочитать заявление клуба по теме. Если кратко:

💀 Клуб не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба.

💀 «Армавир» также отмечает непредсказуемую ситуацию в части продолжения сезона ФНЛ как одну из причин решения.

💀 Клуб выполнит в полном объеме финансовые обязательства по контрактам и снимется с ФНЛ без долгов.

💀 Руководство «Армавира» делает все, чтобы сохранить профессиональный статус для клуба (и администрация города пообещала помочь ему в этом).

💀 В «Армавире» ожидают, что начнут следующий сезон в ПФЛ.