Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом

О недопуске болельщиков на игру сообщил глава региона Антон Алиханов на оперативном совещании. Ожидается, что клуб позже сделает официальное заявление.

Под вопросом и допуск зрителей на игру калининградского волейбольного «Локомотива» 21 марта.

В Калининграде зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Алиханов сказал, что в течение нескольких дней подтвердится еще пара десятков случаев.