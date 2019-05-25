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Легкая атлетика
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Сибирь VS Краснодар-2
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Сибирь - Краснодар-2: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:0
Сибирь - Краснодар-2: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
25 мая 2019, 13:00 МСК
25.05.2019, 13:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сибирь
мин
-
Киреенко
Павел Киреенко
Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
25.05.2019
25 мая 2019
сб
13:00
Сибирь
0 : 0
Краснодар-2
25.05.2019
25 мая 2019
сб
13:00
Сибирь
0
Краснодар-2
0
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Краснодар-2
1 : 1
Сибирь
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Краснодар-2
1
Сибирь
1