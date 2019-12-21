Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Альмирон 83
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
21 дек. 2019, 18:00 МСК
21.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
83'
83'
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
Кристал Пэлас
мин
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм