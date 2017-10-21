Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Мерино 86
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
21 окт. 2017, 17:00 МСК
21.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
56
21
Хоселу
Хоселу
78
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
17
Перес
Айосе Перес
66
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
2
Кларк
Киран Кларк
10
Диаме
Мухамед Диаме
23
Мерино
Микель Мерино
86'
45
Митрович
Александар Митрович
7
Мерфи
Джош Мерфи
Кристал Пэлас
мин
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Данн
Скотт Данн
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
88
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
77
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик