Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Мерино 86
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
21 окт. 2017, 17:00 МСК
21.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
56
21
Хоселу
Хоселу
78
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
17
Перес
Айосе Перес
66
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
2
Кларк
Киран Кларк
10
Диаме
Мухамед Диаме
23
Мерино
Микель Мерино
86'
45
Митрович
Александар Митрович
7
Мерфи
Джош Мерфи
Кристал Пэлас
мин
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Данн
Скотт Данн
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
88
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
77
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик