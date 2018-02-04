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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 55
1:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Диаме 22
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
4 февр. 2018, 17:15 МСК
4.02.2018, 17:15 МСК
воскресенье
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
55'
55'
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
12
Сахо
Мамаду Сахо
2
Уорд
Джоэл Уорд
23
Суаре
Папе Суаре
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
9
Сорлот
Александр Сорлот
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
22'
22'
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
12
Дубравка
Мартин Дубравка
20
Лежен
Флориан Лежен
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
30
Атсу
Кристиан Атсу
7
Мерфи
Джош Мерфи