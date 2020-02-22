Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
ван Анхолт 44
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
22 февр. 2020, 18:00 МСК
22.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
44'
44'
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
9
Айю
Жордан Айю
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
40
Пьеррик
Брэндон Пьеррик
20
Тосун
Дженк Тосун
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
28
Роуз
Дэнни Роуз
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
23
Лазаро
Валентино Лазаро
90
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
20
Лежен
Флориан Лежен
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
14
Хэйден
Айзек Хэйден
12
Гэйл
Дуайт Гэйл