Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
21 сент. 2019, 19:30 МСК
21.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
73
15
Виллемс
Йетро Виллемс
82
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
73
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
13
Муто
Йосинори Муто
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
81
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
70
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
82
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
3
Бонг
Гаэтан Бонг
4
Даффи
Шейн Даффи
8
Биссума
Ив Биссума
28
Балуцэ
Тудор Балуцэ
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
44
Коннолли
Аарон Коннолли