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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Хемед 51
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
24 сент. 2017, 18:00 МСК
24.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
81
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
10
Хемед
Томер Хемед
51'
51'
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
23
Росеньор
Лиам Росеньор
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
37
Браун
Исайя Браун
19
Искьердо
Хосе Искьердо
15
Мерфи
Джейми Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
83
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
68
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
71
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
10
Диаме
Мухамед Диаме
8
Шелви
Джонджо Шелви
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
7
Мерфи
Джош Мерфи