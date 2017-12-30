Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
30 дек. 2017, 18:00 МСК
30.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
10
Диаме
Мухамед Диаме
8
Шелви
Джонджо Шелви
7
Мерфи
Джош Мерфи
17
Перес
Айосе Перес
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
10
Хемед
Томер Хемед
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок
19
Искьердо
Хосе Искьердо