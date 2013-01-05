Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
2:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
5 янв. 2013, 15:30 МСК
5.01.2013, 15:30 МСК
суббота
Составы