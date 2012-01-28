Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
28 янв. 2012, 20:15 МСК
28.01.2012, 20:15 МСК
суббота
Составы