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Нижний Новгород VS Уфа
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Нижний Новгород - Уфа: 21 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:1
(по пен. 4 : 1)
Нижний Новгород - Уфа: 21 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Уфа
Уфа
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
21 сент. 2017, 18:00 МСК
21.09.2017, 18:00 МСК
четверг
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Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
12.03.2022
12 марта 2022
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Нижний Новгород
12.03.2022
12 марта 2022
сб
14:00
Уфа
0
Нижний Новгород
0
14.08.2021
14 авг. 2021
сб
17:30
Нижний Новгород
1 : 2
Уфа
14.08.2021
14 авг. 2021
сб
17:30
Нижний Новгород
1
Уфа
2
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
0(5) : 0(3)
Уфа
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
0(5)
Уфа
0(3)
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:00
Нижний Новгород
1(4) : 1(1)
Уфа
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:00
Нижний Новгород
1(4)
Уфа
1(1)
Новости
Страшный фол игрока «Уфы», от которого выгнулась нога соперника. Потом – второе удаление и два сейва от защитников
#Вячеслав Кротов
05 декабря 2021, 19:40
Лихой матч «Спартака»: Рассказов через 19 минут после выхода привез гол и удалился, а тренер – сорвал и пнул шапку после пенальти на последней минуте
#Спартак
29 ноября 2021, 20:51
Кто такой новый бомбардир РПЛ Агаларов: сын легенды «Анжи», стеснялся суперзвезд, читал много биографий, а мама заставила выучить английский
#Гамид Агаларов
18 сентября 2021, 19:55
Эмоции тренера «Уфы» после ничьи с «Зенитом». Собрал всех в круг, заорал и швырнул бутылку с воплем: «Красавцы!»
#Алексей Стукалов
21 августа 2021, 22:27
Страшный промах «Уфы» с пары метров от ворот: один неудачно подправил, другой вообще не попал по мячу
#РПЛ
06 августа 2021, 20:55
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня 2021, 16:55
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая 2021, 22:15
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая 2021, 21:40
#
Новости матча
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал в суд на Федуна из-за обещания ему акций. Но клуб договор отрицает
2
24 декабря 2021, 15:45
2
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
1
13 декабря 2021, 21:01
1
«Локомотив» обыграл «Уфу». Он прервал пятиматчевую серию из поражений и победил в РПЛ впервые с октября
1
12 декабря 2021, 20:53
1
«Динамо» победило «Уфу», которая доигрывала матч вдевятером. До «Зенита» – два очка
05 декабря 2021, 18:25
Форвард «Уфы» Кротов травмировал игрока «Динамо». Итог – удаление на шестой минуте
05 декабря 2021, 16:45
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой», забив с пенальти в добавленное время. Он не побеждает в РПЛ с начала октября
1
29 ноября 2021, 19:01
1
«Ростов» сыграл вничью с «Уфой». Агаларов забил 12-й и 13-й голы в этом сезоне РПЛ
21 ноября 2021, 16:08
Агаларов – лучший игрок РПЛ в октябре. Он не вызван в сборную России
1
04 ноября 2021, 12:04
1
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая 2021, 17:57
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая 2021, 19:55
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая 2021, 20:51
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля 2021, 19:45
«Спартак» опять проиграл в день рождения. Мы проверили: он так почти всегда 🎂
#Спартак
18 апреля 2021, 22:54
Первый матч Газизова против «Спартака» сделали новичок и парень из ФНЛ. Сам он говорил: это рядовая игра – но как же радовался на трибуне!
#Шамиль Газизов
18 апреля 2021, 22:05
«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
#Уфа
08 апреля 2021, 12:43
Серб из «Уфы» набил офигенное тату с детским фото себя и брата – и рассказал нам о значении. Процесс занял 12 часов
#Комнен Андрич
11 марта 2021, 14:14
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта 2021, 19:50
Урунов отзаявлен из «Спартака». За полгода – скандальное фото, гол в Кубке и дискуссии о возрасте
#Остон Урунов
19 февраля 2021, 18:20
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Молодежки «Уфы» и «Химок» на двоих забили 13 голов. ТРИ-НА-ДЦАТЬ. Это новый рекорд
#Химки
29 октября 2020, 12:29
Гол затылком, удаления братьев и суперэффективная замена – так «Уфа» выиграла в Туле
#Уфа
14 августа 2020, 20:12
«Локомотив» вышел в специальных футболках в поддержку Лысова. Тот не играет из-за проблем с сосудами
#Михаил Лысов
17 октября 2020, 18:16
Акробатический гол Жамалетдинова за «Уфу»: головой в приседе с отскоком от перекладины
#Тимур Жамалетдинов
30 августа 2020, 15:55
Кто такой Урунов – новичок «Спартака», который зимой стоил 200 тысяч, а сейчас – уже миллионы
#Остон Урунов
02 августа 2020, 21:27
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
«Уфа» не называет заболевших и проводит матчи, но из заявки клуба пачками выпадают основные игроки
#Уфа
16 июля 2020, 20:05
«Уфа» снова опровергает коронавирус в клубе. Игроков нет в заявке, а основная проблема – микротравмы
#Уфа
12 июля 2020, 18:05
Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»
#Шамиль Газизов
09 июля 2020, 11:25
Cудьи отменили три гола Соболева подряд. Он уже не знает, как забивать, чтобы засчитали
#Александр Соболев
04 июля 2020, 22:21
Игрок «Уфы» отказался уходить на замену (хотя судья уже поднял табло). Просто разозлился и доиграл матч
#Ионуца Неделчару
01 июля 2020, 18:44
Почему «Динамо» не сидело две недели на карантине (как «Ростов»)
#Динамо
27 июня 2020, 12:40