Нижний Новгород - Уфа: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:1
(по пен. 4 : 1)

Нижний Новгород - Уфа: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Уфа
Уфа
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
21 сент. 2017, 18:00 МСК
21.09.2017, 18:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

12.03.2022 12 марта 2022 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Нижний Новгород
12.03.2022 12 марта 2022 сб 14:00
Уфа
0
Нижний Новгород
0
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 17:30
Нижний Новгород
1 : 2
Уфа
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 17:30
Нижний Новгород
1
Уфа
2
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
0(5) : 0(3)
Уфа
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
0(5)
Уфа
0(3)
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:00
Нижний Новгород
1(4) : 1(1)
Уфа
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:00
Нижний Новгород
1(4)
Уфа
1(1)

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