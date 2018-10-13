Мордовия - Химки: 13 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Киреев 78
1:1

Мордовия - Химки: 13 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
13 окт. 2018, 17:00 МСК
13.10.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Мордовия
мин
-
Киреев
Игорь Киреев
78'
78'
90
Химки
мин
-
Петрусев
Михаил Петрусев
90

События

Матч окончен 1:1
ГОЛ! 1:0
Игорь Киреев
78'
15'
Желтая карточка
Михаил Петрусев

Прошлые матчи

12.10.2019 12 окт. 2019 сб 15:00
Химки
4 : 0
Мордовия
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 15:00
Химки
4
Мордовия
0
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:00
Химки
1 : 1
Мордовия
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:00
Химки
1
Мордовия
1
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 17:00
Мордовия
1 : 1
Химки
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 17:00
Мордовия
1
Химки
1
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Химки
4
Мордовия
3
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Мордовия
5
Химки
0
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 19:00
Химки
1 : 0
Мордовия
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 19:00
Химки
1
Мордовия
0
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Мордовия
2
Химки
1
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
Химки
0
Мордовия
6
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:00
Химки
0
Мордовия
3
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
23.06.2010 23 июня 2010 ср 17:00
Мордовия
2
Химки
1

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