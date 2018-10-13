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Мордовия VS Химки
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Мордовия - Химки: 13 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Киреев 78
1:1
Мордовия - Химки: 13 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
16 тур
Россия
13 окт. 2018, 17:00 МСК
13.10.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Мордовия
мин
-
Киреев
Игорь Киреев
78'
78'
90
Химки
мин
-
Петрусев
Михаил Петрусев
90
События
Матч окончен 1:1
ГОЛ! 1:0
Игорь Киреев
78'
15'
Желтая карточка
Михаил Петрусев
Прошлые матчи
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
Химки
4 : 0
Мордовия
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
Химки
4
Мордовия
0
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:00
Химки
1 : 1
Мордовия
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:00
Химки
1
Мордовия
1
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Химки
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
17:00
Мордовия
1
Химки
1
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4
Мордовия
3
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5
Химки
0
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:00
Химки
1 : 0
Мордовия
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:00
Химки
1
Мордовия
0
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2
Химки
1
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0
Мордовия
6
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0
Мордовия
3
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
Мордовия
2
Химки
1
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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08 марта, 19:50
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Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
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18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
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Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
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#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
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Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55