Матч завершен
Химки
Химки
Корян 24
Кухарчук 74
4:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
12 окт. 2019, 15:00 МСК
12.10.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
Химки
мин
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
74'
74'
90
-
Корян
Аршак Корян
24'
24'
90