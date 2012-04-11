Матч завершен
Марсель
Марсель
Мбиа 33
1:3
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Бельханда 7
Жиру 49
Бельханда 70
Лига 1, 30 тур

Лига 1,

30 тур

Франция
11 апр. 2012, 19:00 МСК
11.04.2012, 19:00 МСК
среда
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Траоре
Джими Траоре
90
0
Мбиа
Стефан Мбиа
33'
33'
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
61
0
Диарра
Алу Диарра
61
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Брандао
Брандао
71
0
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
0
Андраде
Элинтон Андраде
0
Морель
Жереми Морель
0
Сабо
Жан-Филипп Сабо
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
0
Н'Киасала
Крис Н'Киасала
0
Айю
Андре Айю
Монпелье
мин
0
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Бокали
Гарри Бокали
90
0
Утака
Джон Утака
90
0
Саихи
Жамель Саихи
62
0
Эстрада
Марко Эстрада
90
0
Бельханда
Юнес Бельханда
70'
7'
70'
7'
88
0
Камара
Сулейман Камара
85
0
Жиру
Оливье Жиру
49'
49'
90
Запасные
0
Пьонье
Лоран Пьонье
0
Женешам
Сирил Женешам
0
Стамбули
Бенджамин Стамбули
0
Пито
Ромейн Пито
0
Марво
Жорис Марво
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Аит-Фана
Карим Аит-Фана