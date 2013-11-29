Матч завершен
Марсель
Марсель
2:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
29 нояб. 2013, 22:30 МСК
29.11.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы