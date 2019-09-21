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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Жермен 74
1:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Сарр 17
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
21 сент. 2019, 18:30 МСК
21.09.2019, 18:30 МСК
суббота
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
17'
17'
90
28
Жермен
Валере Жермен
74'
74'
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
21
Ронье
Валентин Ронье
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
7
Радоньич
Неманья Радоньич
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
31
Коцца
Николя Коцца
90
2
Суке
Арно Суке
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
22
Суарес
Матиас Суарес
26
Ристич
Михайло Ристич
6
Самбья
Жуниор Самбья
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич