Марсель - Монпелье: 20 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
2:0

Марсель - Монпелье: 20 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
20 янв. 2016, 23:00 МСК
20.01.2016, 23:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
10
Пайет
Димитри Пайет
6
Строотман
Кевин Строотман
28
Жермен
Валере Жермен
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сансон
Морган Сансон
23
Амави
Жордан Амави
21
Ронье
Валентин Ронье
17
Сарр
Буна Сарр
33
Камара
Бубакар Камара
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
26
Товен
Флориан Товен
-
36
Лопес
Максим Лопес
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
36
Аке
Марле Аке
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
3
Монпелье
1
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:30
Марсель
1 : 1
Монпелье
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:30
Марсель
1
Монпелье
1
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Марсель
1 : 0
Монпелье
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Марсель
1
Монпелье
0
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 23:00
Монпелье
3 : 0
Марсель
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 23:00
Монпелье
3
Марсель
0
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 22:00
Марсель
0 : 0
Монпелье
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 22:00
Марсель
0
Монпелье
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 23:00
Монпелье
1 : 1
Марсель
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 23:00
Монпелье
1
Марсель
1
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
Марсель
5 : 1
Монпелье
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
Марсель
5
Монпелье
1
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:45
Монпелье
3
Марсель
1
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 23:00
Монпелье
0 : 1
Марсель
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 23:00
Монпелье
0
Марсель
1
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Марсель
2 : 0
Монпелье
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Марсель
2
Монпелье
0
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 16:00
Марсель
2 : 2
Монпелье
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 16:00
Марсель
2
Монпелье
2
09.01.2015 09 янв. 2015 пт 22:30
Монпелье
2 : 1
Марсель
09.01.2015 09 янв. 2015 пт 22:30
Монпелье
2
Марсель
1
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 18:00
Марсель
0 : 2
Монпелье
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 18:00
Марсель
0
Монпелье
2
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 21:30
Монпелье
2 : 3
Марсель
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 21:30
Монпелье
2
Марсель
3
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:30
Марсель
2 : 0
Монпелье
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:30
Марсель
2
Монпелье
0
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 19:00
Марсель
3 : 2
Монпелье
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 19:00
Марсель
3
Монпелье
2
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 18:00
Монпелье
0 : 1
Марсель
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 18:00
Монпелье
0
Марсель
1
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 19:00
Марсель
1 : 3
Монпелье
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 19:00
Марсель
1
Монпелье
3
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:59
Монпелье
1 : 0
Марсель
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:59
Монпелье
1
Марсель
0
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
Монпелье
1 : 2
Марсель
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
Монпелье
1
Марсель
2

Новости

Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
# Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48