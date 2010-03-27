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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Бастос 48
Дельгадо 90
2:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 30 тур
Лига 1,
30 тур
Франция
27 марта 2010, 19:00 МСК
27.03.2010, 19:00 МСК
суббота
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Бодмер
Матье Бодмер
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
48'
48'
68
0
Эдерсон
Эдерсон
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Макун
Жан Макун
68
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
74
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Ловрен
Деян Ловрен
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90'
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Лисандро
Лисандро
0
Гову
Сидней Гову
Гренобль
мин
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Мобле
Брис Мобле
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
71
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
54
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Бойя
Пьер Бойя
63
Запасные
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Маро
Франсуа Маро
0
Куртуа
Лоран Куртуа
0
Раве
Йорик Раве
0
Тадич
Йосип Тадич
0
Акрур
Нассим Акрур