Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:2
Матч завершен
Лион
Лион
Эдерсон 15
Дельгадо 77
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
17 янв. 2009, 21:00 МСК
17.01.2009, 21:00 МСК
суббота
Тьерри Орьяк
Тьерри Орьяк
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Флашез
Максанс Флашез
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Банинг
Альберт Банинг
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
80
0
Акрур
Нассим Акрур
90
0
Туре
Ларсен Туре
69
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Батльес
Лоран Батльес
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Маке
Лоран Маке
0
Раве
Йорик Раве
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Крис
Крис
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Гассама
Ламин Гассама
90
0
Эдерсон
Эдерсон
15'
15'
0
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
77'
77'
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Жуниньо
Жуниньо
90
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Макун
Жан Макун
0
Мунье
Антони Мунье
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
0
Тафе
Яннис Тафе