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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Любоя 72
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Дельгадо 65
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
21 нояб. 2009, 21:00 МСК
21.11.2009, 21:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
67
0
Маке
Лоран Маке
90
0
Жуан
Джимми Жуан
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
80
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Цесар
Боштьян Цесар
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Любоя
Даниэль Любоя
72'
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Клер
Франсуа Клер
90
0
Крис
Крис
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
76
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Эдерсон
Эдерсон
77
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
65'
65'
90
0
Лисандро
Лисандро
90
0
Гову
Сидней Гову
58
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Сегуин
Николя Сегуин
0
Бастос
Мишел Бастос
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Гренье
Клеман Гренье
0
Гомис
Бафетимби Гомис