Матч завершен
Лион
Лион
2:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
23 авг. 2008, 22:00 МСК
23.08.2008, 22:00 МСК
суббота
Эрве Пиччирилло
Эрве Пиччирилло
Главный Судья
Составы