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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Депай 32
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Бриан 67
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
31 авг. 2019, 18:30 МСК
31.08.2019, 18:30 МСК
суббота
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
23
Тете
Кенни Тете
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
65
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
11
Депай
Мемфис Депай
32'
32'
88
27
Корне
Максвел Корне
78
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
6
Марсело
Марсело
10
Траоре
Бертран Траоре
29
Тусар
Люка Тусар
22
Лукас
Жеан Лукас
9
Дембеле
Мусса Дембеле
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
4
Мешер
Мешер
90
25
Кватен
Энок Кватен
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
73
5
Отавио
Отавио
90
7
Бриан
Джимми Бриан
67'
67'
86
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
75
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
14
Йованович
Вукашин Йованович
3
Пабло
Пабло
26
Башич
Тома Башич
22
Бенрау
Яссин Бенрау
19
Адли
Ясин Адли
9
Майя
Джош Майя