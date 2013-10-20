Матч завершен
Лион
Лион
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
20 окт. 2013, 22:00 МСК
20.10.2013, 22:00 МСК
воскресенье
Составы