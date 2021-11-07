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#Неймар #ПСЖ #Лига 1 #Бордо

Неймар сделал дубль в матче с «Бордо». Это его 400-й и 401-й голы в карьере

07 ноября, 10:06

6 ноября «ПСЖ» в рамках 13-го тура Лиги 1 обыграл «Бордо» 3:2. Такой была эта встреча:

Матч завершен
Бордо
Бордо
Alberth Elis 79
Ньянг 90
2:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Неймар 26
Неймар 43
Мбаппе 63

Главный герой матча – Неймар, оформивший дубль. В его карьере это были 400-й и 401-й голы:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер ESPN Stats
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