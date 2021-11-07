Неймар
Лига 1
ПСЖ
Бордо
Неймар сделал дубль в матче с «Бордо». Это его 400-й и 401-й голы в карьере
07 ноября, 10:06
Главный герой матча – Неймар, оформивший дубль. В его карьере это были 400-й и 401-й голы:
- «Сантос» (выступал с 2009-го по 2013-й) – 136.
- «Барселона» (выступал с 2013-го по 2017-й) – 105.
- «ПСЖ» (выступает с 2017-го) – 90.
- Сборная Бразилии (играет с 2010-го) – 70.
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