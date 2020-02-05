Матч завершен
Лион
Лион
0:0
Матч завершен
Амьен
Амьен
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
5 февр. 2020, 21:00 МСК
5.02.2020, 21:00 МСК
среда
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
23
Тете
Кенни Тете
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
22
Лукас
Жеан Лукас
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
27
Корне
Максвел Корне
90
21
Экамби
Карл Токо Экамби
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
7
Терье
Мартен Терье
12
Мендес
Тиаго Мендес
25
Какере
Максанс Какере
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
17
Бли
Алексис Бли
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
29
Корнетт
Кентен Корнетт
19
Аколо
Чадрак Аколо
20
Мендоса
Стивен Мендоса