Матч завершен
Амьен
Амьен
Жалле 7
Бодмер 90
2:2
Матч завершен
Лион
Лион
Дембеле 9
Дембеле 34
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
13 сент. 2019, 21:45 МСК
13.09.2019, 21:45 МСК
пятница
Составы
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
7'
7'
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
15
Конате
Мусса Конате
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
90'
3
Калабрези
Артуро Калабрези
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
6
Монконду
Тома Монконду
29
Корнетт
Кентен Корнетт
11
Отеро
Хуан Отеро
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
23
Тете
Кенни Тете
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
9'
34'
9', 34'
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
27
Корне
Максвел Корне
26
Соле
Умар Соле
22
Лукас
Жеан Лукас
25
Какере
Максанс Какере
11
Депай
Мемфис Депай