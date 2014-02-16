Матч завершен
Лион
Лион
3:1
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
16 февр. 2014, 16:00 МСК
16.02.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Составы