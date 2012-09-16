Матч завершен
Лион
Лион
2:0
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
16 сент. 2012, 18:00 МСК
16.09.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы