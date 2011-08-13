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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Лисандро 83
1:1
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Саммаритано 59
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
13 авг. 2011, 20:00 МСК
13.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Эрве Пиччирилло
Эрве Пиччирилло
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Коне
Сиди Коне
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
65
0
Лисандро
Лисандро
83'
83'
90
0
Бриан
Джимми Бриан
64
0
Гомис
Бафетимби Гомис
85
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Пье
Жереми Пье
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
0
Новийо
Арри Новийо
Аяччо
мин
0
Очоа
Гильермо Очоа
90
0
Бегеоржи
Фабрис Бегеоржи
66
0
Липпини
Антони Липпини
90
0
Кавалли
Йоанн Кавалли
78
0
Пьерацци
Жан-Баптист Пьерацци
90
0
Кинкела
Кристиан Кинкела
90
0
Пулар
Йоанн Пулар
90
0
Ласн
Поль Ласн
63
0
Н'Диайе
Лейти Н'Диайе
90
0
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
59'
59'
90
0
Илан
Илан
90
Запасные
0
Дебе
Тьерри Дебе
0
Меджани
Карл Меджани
0
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
0
Тибери
Дамьен Тибери
0
Андре
Бенжамин Андре
0
Делор
Анди Делор
0
Сокрье
Ришар Сокрье