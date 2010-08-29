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События
Матч окончен 1:1
90'
Желтая карточка
86'
Замена
79'
Желтая карточка
78'
Замена
67'
Замена
ГОЛ! 1:1
67'
Замена
56'
42'
Желтая карточка
34'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
29'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
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18 октября 2020, 20:42
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14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
04 декабря 2020, 11:43
06 ноября 2020, 01:13
22 октября 2020, 22:11
19 октября 2020, 10:11
01 сентября 2020, 18:29