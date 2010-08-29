Лилль - Ницца: 29 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Азар 67
1:1

Лилль - Ницца: 29 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Фаэ 34
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
29 авг. 2010, 18:00 МСК
29.08.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Азар
Эден Азар
67'
67'
90
0
Кабай
Йоан Кабай
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
56
0
Жервиньо
Жервиньо
90
0
Фро
Пьер-Ален Фро
90
Запасные
0
Моуко
Барель Моуко
-
0
Вандам
Джерри Вандам
-
0
Суаре
Папе Суаре
-
0
Дюмон
Стефан Дюмон
-
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
0
Сов
Мусса Сов
34
Ницца
мин
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
86
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
Гаке
Исмаэль Гаке
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Фаэ
Эмерс Фаэ
34'
34'
90
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
67
0
Мунье
Антони Мунье
78
0
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
0
Сабле
Жульен Сабле
90
Запасные
0
Летизи
Лионель Летизи
-
0
Кантарей
Ален Кантарей
-
0
Бертоми
Жюльен Бертоми
-
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
4
0
Куанса
Абейку Куанса
-
0
Бамого
Хабиб Бамого
12
0
Поте
Микаэль Поте
23

События

Матч окончен 1:1
90'
Желтая карточка
Дрисса Диаките
86'
Замена
Давид Эльебюик
Эрик Мулунгуи
79'
Желтая карточка
Микаэль Поте
78'
Замена
Хабиб Бамого
Антони Мунье
67'
Замена
Микаэль Поте
Шауки Бен-Саада
ГОЛ! 1:1
Эден Азар
67'
Замена
Мусса Сов
Рио Мавуба
56'
42'
Желтая карточка
Антони Мунье
34'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Эмерс Фаэ
29'
Желтая карточка
Эмерс Фаэ

Прошлые матчи

25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1
Лилль
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
1
Лилль
1
01.02.2019 01 февр. 2019 пт 22:45
Лилль
4 : 0
Ницца
01.02.2019 01 февр. 2019 пт 22:45
Лилль
4
Ницца
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Ницца
2 : 0
Лилль
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Ницца
2
Лилль
0
02.03.2018 02 марта 2018 пт 21:00
Ницца
2 : 1
Лилль
02.03.2018 02 марта 2018 пт 21:00
Ницца
2
Лилль
1
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Лилль
1 : 1
Ницца
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Лилль
1
Ницца
1
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:45
Лилль
1 : 2
Ницца
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:45
Лилль
1
Ницца
2
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Ницца
1
Лилль
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Лилль
1 : 1
Ницца
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Лилль
1
Ницца
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Лилль
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
Ницца
0
Лилль
0
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:00
Лилль
0 : 0
Ницца
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:00
Лилль
0
Ницца
0
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Ницца
1 : 0
Лилль
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Ницца
1
Лилль
0
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:00
Ницца
1 : 0
Лилль
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:00
Ницца
1
Лилль
0
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 18:00
Лилль
0 : 2
Ницца
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 18:00
Лилль
0
Ницца
2
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Лилль
0 : 2
Ницца
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Лилль
0
Ницца
2
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 18:00
Ницца
2 : 2
Лилль
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 18:00
Ницца
2
Лилль
2
02.05.2012 02 мая 2012 ср 20:00
Ницца
0 : 1
Лилль
02.05.2012 02 мая 2012 ср 20:00
Ницца
0
Лилль
1
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 21:00
Лилль
4 : 4
Ницца
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 21:00
Лилль
4
Ницца
4
19.04.2011 19 апр. 2011 вт 21:30
Ницца
0 : 2
Лилль
19.04.2011 19 апр. 2011 вт 21:30
Ницца
0
Лилль
2
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ницца
0 : 2
Лилль
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ницца
0
Лилль
2

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