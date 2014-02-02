Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
2 февр. 2014, 16:00 МСК
2.02.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Составы