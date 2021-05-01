Лилль - Ницца: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Йылмаз 13
Челик 56
2:0

Лилль - Ницца: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
1 мая 2021, 22:00 МСК
1.05.2021, 22:00 МСК
суббота
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Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
28
Рейнилду
Рейнилду
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Ботман
Свен Ботман
90
2
Челик
Зеки Челик
56'
56'
90
7
Бамба
Жонатан Бамба
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
75
21
Андре
Бенжамин Андре
90
17
Йылмаз
Бурак Йылмаз
13'
13'
71
11
Араухо
Луис Араухо
75
9
Дэвид
Джонатан Дэвид
88
Запасные
1
Карнезис
Орестис Карнезис
-
26
Пье
Жереми Пье
-
29
Брадарич
Домагой Брадарич
2
3
Джало
Тиагу Джало
-
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
19
10
Иконе
Нанитамо Иконе
15
8
Шека
Шека
15
22
Веа
Тимоти Веа
-
19
Лихаджи
Исаак Лихаджи
-
Тренерский состав
Кристоф Гальтье
Ницца
мин
18
William Saliba
William Saliba
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
13
Камара
Ассан Камара
71
23
Лотомба
Жордан Лотомба
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
70
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
90
10
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
90
28
Будауи
Хишам Будауи
75
22
Лопеш
Рони Лопеш
52
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
24
Пельмар
Анди Пельмар
20
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
19
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
38
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
15
27
Труй
Алексис Труй
-
14
Ндой
Дан Ндой
-
33
Malik Sellouki
Malik Sellouki
-
Тренерский состав
Адриан Урся

События

Матч окончен 2:0
Желтая карточка
Шека
88'
Замена
Домагой Брадарич
Джонатан Дэвид
88'
Замена
Нанитамо Иконе
Луис Араухо
75'
75'
Замена
Пьер Лис-Мелу
Хишам Будауи
Замена
Шека
Бубакари Сумаре
75'
Замена
Юсуф Язиджи
Бурак Йылмаз
71'
71'
Замена
Стэнли Н'Соки
Ассан Камара
70'
Замена
Анди Пельмар
Юсеф Аталь
ГОЛ! 2:0
Зеки Челик
56'
52'
Замена
Флавьюс Данильюк
Рони Лопеш
48'
Вторая желтая
Жордан Лотомба
Конец первого тайма (1:0)
34'
Желтая карточка
Жордан Лотомба
27'
Желтая карточка
Алексис Клод-Морис
Желтая карточка
Зеки Челик
21'
ГОЛ! 1:0
Бурак Йылмаз
13'
Начало матча

Прошлые матчи

01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Ницца
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Лилль
2
Ницца
0
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1
Лилль
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
1
Лилль
1
01.02.2019 01 февр. 2019 пт 22:45
Лилль
4 : 0
Ницца
01.02.2019 01 февр. 2019 пт 22:45
Лилль
4
Ницца
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Ницца
2 : 0
Лилль
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Ницца
2
Лилль
0
02.03.2018 02 марта 2018 пт 21:00
Ницца
2 : 1
Лилль
02.03.2018 02 марта 2018 пт 21:00
Ницца
2
Лилль
1
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Лилль
1 : 1
Ницца
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Лилль
1
Ницца
1
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:45
Лилль
1 : 2
Ницца
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:45
Лилль
1
Ницца
2
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Ницца
1
Лилль
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Лилль
1 : 1
Ницца
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Лилль
1
Ницца
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Лилль
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
Ницца
0
Лилль
0
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:00
Лилль
0 : 0
Ницца
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:00
Лилль
0
Ницца
0
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Ницца
1 : 0
Лилль
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Ницца
1
Лилль
0
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:00
Ницца
1 : 0
Лилль
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:00
Ницца
1
Лилль
0
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 18:00
Лилль
0 : 2
Ницца
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 18:00
Лилль
0
Ницца
2
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Лилль
0 : 2
Ницца
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Лилль
0
Ницца
2
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 18:00
Ницца
2 : 2
Лилль
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 18:00
Ницца
2
Лилль
2
02.05.2012 02 мая 2012 ср 20:00
Ницца
0 : 1
Лилль
02.05.2012 02 мая 2012 ср 20:00
Ницца
0
Лилль
1
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 21:00
Лилль
4 : 4
Ницца
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 21:00
Лилль
4
Ницца
4
19.04.2011 19 апр. 2011 вт 21:30
Ницца
0 : 2
Лилль
19.04.2011 19 апр. 2011 вт 21:30
Ницца
0
Лилль
2

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24 мая, 01:34
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23 мая, 23:52
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