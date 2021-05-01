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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:0
Желтая карточка
88'
Замена
88'
Замена
75'
75'
Замена
Замена
75'
Замена
71'
71'
Замена
70'
Замена
ГОЛ! 2:0
56'
52'
Замена
48'
Вторая желтая
Конец первого тайма (1:0)
34'
Желтая карточка
27'
Желтая карточка
Желтая карточка
21'
ГОЛ! 1:0
13'
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Прошлые матчи
Новости
23 мая, 23:48
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
04 декабря 2020, 11:43