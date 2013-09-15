Матч завершен
Лилль
Лилль
0:2
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
15 сент. 2013, 18:00 МСК
15.09.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Составы