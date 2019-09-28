Матч завершен
Ницца
Ницца
Дольберг 13
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Араухо 24
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
28 сент. 2019, 21:00 МСК
28.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Ницца
мин
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
12
Коли
Расин Коли
90
24
Пельмар
Анди Пельмар
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
13'
13'
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
23
Сарр
Маланг Сарр
21
Данило
Данило
11
Срарфи
Бассем Срарфи
7
Маолида
Мизьян Маолида
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
Лилль
мин
28
Рейнилду
Рейнилду
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
4
Габриэль
Габриэль
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
26
Пье
Жереми Пье
90
11
Араухо
Луис Араухо
24'
24'
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
17
Челик
Зеки Челик
18
Саншеш
Ренату Саншеш
10
Иконе
Нанитамо Иконе
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми