Лилль - Ницца: 01 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Леау 7
Пепе 37
Бамба 75
Реми 90
4:0

Лилль - Ницца: 01 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
1 февр. 2019, 22:45 МСК
1.02.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
75'
75'
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
8
Шека
Шека
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
19
Пепе
Николя Пепе
37'
37'
90
7
Леау
Рафаэль Леау
7'
7'
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
26
Пье
Жереми Пье
-
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
-
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
9
Реми
Лоик Реми
90'
-
10
Фонте
Руи Фонте
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
31
Данте
Данте
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
21
Данило
Данило
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
7
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
Запасные
24
Жалле
Кристоф Жалле
-
12
Коли
Расин Коли
-
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
-
6
Вальтер
Реми Вальтер
-
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-

События

Матч окончен 4:0
ГОЛ! 4:0
Лоик Реми
90'
Желтая карточка
Шека
90'
89'
Красная карточка
Пьер Лис-Мелу
ГОЛ! 3:0
Жонатан Бамба
75'
Желтая карточка
Юссуф Коне
42'
ГОЛ! 2:0
Николя Пепе
37'
ГОЛ! 1:0
Рафаэль Леау
7'

Прошлые матчи

25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1
Лилль
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
1
Лилль
1
01.02.2019 01 февр. 2019 пт 22:45
Лилль
4 : 0
Ницца
01.02.2019 01 февр. 2019 пт 22:45
Лилль
4
Ницца
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Ницца
2 : 0
Лилль
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Ницца
2
Лилль
0
02.03.2018 02 марта 2018 пт 21:00
Ницца
2 : 1
Лилль
02.03.2018 02 марта 2018 пт 21:00
Ницца
2
Лилль
1
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Лилль
1 : 1
Ницца
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Лилль
1
Ницца
1
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:45
Лилль
1 : 2
Ницца
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:45
Лилль
1
Ницца
2
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Ницца
1
Лилль
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Лилль
1 : 1
Ницца
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 19:00
Лилль
1
Ницца
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Лилль
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:00
Ницца
0
Лилль
0
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:00
Лилль
0 : 0
Ницца
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 22:00
Лилль
0
Ницца
0
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Ницца
1 : 0
Лилль
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 20:00
Ницца
1
Лилль
0
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:00
Ницца
1 : 0
Лилль
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:00
Ницца
1
Лилль
0
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 18:00
Лилль
0 : 2
Ницца
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 18:00
Лилль
0
Ницца
2
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Лилль
0 : 2
Ницца
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 19:00
Лилль
0
Ницца
2
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 18:00
Ницца
2 : 2
Лилль
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 18:00
Ницца
2
Лилль
2
02.05.2012 02 мая 2012 ср 20:00
Ницца
0 : 1
Лилль
02.05.2012 02 мая 2012 ср 20:00
Ницца
0
Лилль
1
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 21:00
Лилль
4 : 4
Ницца
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 21:00
Лилль
4
Ницца
4
19.04.2011 19 апр. 2011 вт 21:30
Ницца
0 : 2
Лилль
19.04.2011 19 апр. 2011 вт 21:30
Ницца
0
Лилль
2
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ницца
0 : 2
Лилль
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Ницца
0
Лилль
2

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