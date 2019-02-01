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События
Матч окончен 4:0
ГОЛ! 4:0
90'
Желтая карточка
90'
89'
Красная карточка
ГОЛ! 3:0
75'
Желтая карточка
42'
ГОЛ! 2:0
37'
ГОЛ! 1:0
7'
Прошлые матчи
Новости
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
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18 октября 2020, 20:42
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14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
04 декабря 2020, 11:43
06 ноября 2020, 01:13
22 октября 2020, 22:11
19 октября 2020, 10:11
01 сентября 2020, 18:29