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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Агбонлахор 86
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
13 сент. 2009, 14:00 МСК
13.09.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Кедрю
Франк Кедрю
90
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Тайнио
Теему Тайнио
90
0
Фахи
Кейт Фахи
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
47
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
О`Коннор
Гарри О`Коннор
79
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Эспиноса
Джованни Эспиноса
0
Джонсон
Дамьен Джонсон
0
Карсли
Ли Карсли
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
86'
86'
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
0
Хески
Эмил Хески