Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Милнер 83
1:0
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
25 апр. 2010, 14:00 МСК
25.04.2010, 14:00 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
83'
83'
90
0
Карью
Джон Карью
70
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Бирмингем Сити
мин
0
Виньяль
Грегори Виньяль
76
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
80
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
76
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Тайнио
Теему Тайнио
0
Мичел
Мичел
0
Фахи
Кейт Фахи
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
Филлипс
Кевин Филлипс