Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:4
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 28
Сольдадо 34
Гуардадо 62
Вальдес 90
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
12 мая 2013, 13:00 МСК
12.05.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
29
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Арбилья
Анайц Арбилья
53
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
64
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
90
0
Делибашич
Андрия Делибашич
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Мартинес
Начо Мартинес
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Переа
Альберто Переа
0
Бангура
Ласс Бангура
0
Васкес
Франко Васкес
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
62'
62'
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
78
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
56
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
34'
28'
34'
28'
83
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Рами
Адиль Рами
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Руис
Виктор Руис
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90'